«المركزي» يدرج الدرهم كأول عملة تسوية في نظام «بنى»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مصرف الإمارات المركزي اتفاقية مع صندوق النقد العربي يتم بموجبها إدراج الدرهم الإماراتي ضمن عملات التسوية التي ستُستخدم في «بُنى»، النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.

و"بُنى" هي منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الأجنبية التي تتوفر فيها الشروط المؤهلة، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

ويشرف على تنفيذ هذا المشروع لجنة برئاسة معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي وعضوية محافظي المصارف المركزية لعدد من الدول العربية. ويؤكد المصرف المركزي أن الدرهم الإماراتي هو أول عملة تسوية ستكون متاحة في نظام "بُنى" للاستخدام الفعلي من قبل المؤسسات المالية المستوفية لمعايير وشروط المشاركة.

وفي هذا الصدد، يشيد المصرف المركزي بالجهود التي قام بها صندوق النقد العربي لتطوير نظام «بنى» وخاصة على صعيد تعزيز مستوى الامتثال لعمليات نظام «بنى» لتتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكداً أهمية التعاون مع باقي المصارف المركزية العربية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام «بُنى».

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