دبي الأولى إقليمياً و33 عالمياً في الابتكار

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

تصدّرت دبي المنطقة باعتبارها العاصمة الأولى للابتكار إقليمياً، فيما حلّت في المركز 33 عالمياً بمؤشر الابتكار 2020 الصادر، أمس، عن مؤسسة «ثولونز» الأمريكية وضم 100 مدينة. وعززت دبي صدارتها كونها واحدة من أقوى مقاصد الابتكار في العالم.

وكانت القاهرة المدينة العربية الوحيدة بعد دبي، التي ضمها المؤشر محتلة المركز 85 عالمياً، في حين تصدرت المراكز الخمسة الأولى كل من بنغالور وساو وباولو وتورنتو ومانيلا ودبلن. وقالت الدراسة: إن العالم اُبتلي في 2020 بجائحة عالمية لم يسبق لها مثيل، راحت فيها الشركات تكافح من أجل البقاء، والتفكير في الانتعاش، ووضع خطط للاستدامة والنمو.

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