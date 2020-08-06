الإمارات تتصدّر توقعات تحسن الاقتصاد

المصدر: (دبي - سيد صالح)

تصدّرت الإمارات دول العالم بالمشاركة مع السعودية في نسبة المتفائلين بتحسن الاقتصاد وازدهاره بعد الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي «كورونا» المستجد في العالم وفقاً لاستبيان أجرته أخيراً «يوغوف». وأجرت الشركة البريطانية الاستبيان على عينة من 27000 شخص في 26 دولة.

وأظهرت النتائج أن 27% من الإماراتيين يتوقعون تحسن اقتصاد الإمارات وازدهاره العام المقبل، وهي نفس نسبة السعوديين الذين توقعوا تحسن الاقتصاد السعودي خلال الفترة نفسها، وبذلك تتساوى الإمارات والسعودية وتتشاركان صدارة التوقعات الإيجابية بشأن تحسن اقتصاديهما. وجاءت الإمارات في المركز السادس عالمياً في نسبة المواطنين الذين يتوقعون بقاء اقتصادهم مستقراً العام المقبل وبلغت النسبة في الإمارات 26%.

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