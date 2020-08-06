أول صورة لجناح مصر في «إكسبو»

المصدر: دبي – بشار باغ

حصلت «البيان» على أول صورة لتصميم جناح مصر في إكسبو 2020 دبي، حيث يجسد الجناح، الذي يقع في منطقة الفرص، ما تتميز به مصر من عمق تاريخي وثراء حضاري وإنساني ويبدو مبنى الجناح من الخارج صرحاً شامخاً بالحضارة الفرعونية القديمة من خلال كتابات هيروغليفية وصورة مجسمة لتوت عنخ آمون فيما يشكل المدخل الرئيسي للجناح بوابة ثلاثية الأضلاع تحاكي تصميم الأهرامات.

وبالإضافة إلى واجهته الحضارية والتاريخية، يستعرض الجناح ما تزخر به مصر من إمكانات وفرص استثمارية وتجارية في كل القطاعات في ظل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية واقتصادية متنوعة.

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