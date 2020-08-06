دبي ضمن أفضل 5 مراكز في تطوير الشحن الدولي

المصدر: دبي - البيان

حافظت دبي على المرتبة الخامسة ضمن أفضل 5 مراكز عالمياً في مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية (ISCD) للعام الثالث على التوالي وتفوّقت على روتردام وهامبورغ وأثينا ونيويورك - نيوجيرسي وطوكيو.

وجاء اختيار دبي في صدارة المراكز البحرية العالمية للشحن البحري والخدمات اللوجستية، وفق التقرير الصادر أخيراً عن «بالتيك إكستجينج» للتجارة والشحن ووكالة «شينخوا»، التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية والتي تتخذ من مدينة لندن مقراً لها.

ويؤكد الإنجاز الجديد تنافسية وجاذبية وشمولية البيئة البحرية المحلية التي تُضاهي الأفضل عالمياً، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالبنية التشريعية والتنظيمية والتحتية والخدمات البحرية والإمكانات اللوجستية التي تعزز ثقة المجتمع العالمي بمكونات التجمع البحري في دبي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرّة بدبي، رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «تواصل دبي مسيرة الإنجاز والريادة بحفاظها مجدّداً على مكانتها الرائدة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في الشحن الدولي، وللعام الثالث على التوالي، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وتكاتف الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مكونات القطاع البحري بما يُضاهي الأفضل في العالم.

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