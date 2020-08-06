تثبيت التصنيف القوي لأبوظبي

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ريتنغز أند انفستمنت إنفورميشن» تصنيف أبوظبي للإصدار بالعملة الأجنبية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونوّه التقرير بمرونة اقتصاد الإمارة قائلاً إنه على الرغم من خطورة الوضع العالمي حالياً بسبب «كوفيد 19» إلا أن الإمارة تتمتع بمرونة عالية تمكنها من الصمود أمام الصدمات بفضل الاحتياطي المالي الكبير للحكومة.

وأوضح أنه من غير المحتمل أن يقوّض انخفاض أسعار النفط الأساسيات الاقتصادية للإمارة، في ظل تنوع الاقتصاد وعجلة التصنيع القائمة على قدم وساق، واستناداً على هذه الاعتبارات ثبتت الوكالة التصنيف السيادي للإمارة عند AA.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز