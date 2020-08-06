665246 ترخيصاً اقتصادياً

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفع إجمالي تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 665246 ترخيصاً بنهاية يوليو الماضي بزيادة 1.9% مقارنة بـ 652885 ديسمبر 2019 وفقاً لإحصائيات السجل الوطني الاقتصادي.

وأشارت الإحصائيات إلى تركز أكثر من 81% من تراخيص الأنشطة الاقتصادية في 3 إمارات هي بالترتيب دبي وأبوظبي والشارقة رغم النمو المسجل في نشاط التراخيص في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.

وتستحوذ دبي على نحو 46% من إجمالي تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة في الدولة فيما بلغت حصة أبوظبي نحو 23% والشارقة 14% وتوزعت بقية النسبة على الإمارات الأخرى.

ويلاحظ من خلال التطورات التي شهدها القطاع أن النسبة الأكبر من التراخيص من حيث الشكل القانوني سجلت لصالح المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة التي تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي عدد التراخيص الصادرة في الدولة.

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