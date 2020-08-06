23 فائزاً ضمن عروض مجموعة مراكز دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

تحتفل مجموعة مراكز دبي للتسوق بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجان وللتجزئة بالعرض الترويجي «العودة إلى المدارس» مع استمرار مفاجآت صيف دبي لـ 3 أسابيع أخرى، وتوفر المجموعة فرصة ربح لـ23 فائزاً جديداً مع عروض العودة إلى المدارس وحملة «مفاجآت صيف دبي»، حيث يمكن للمتسوقين في دبي الاستمرار في تحقيق فوز كبير والاستفادة من العديد من عروض التسوق. وتم تنظيم تلك العروض كجزء من حملة «موسم واحد و3 عروض ترويجية».

وسيحصل المتسوقون في مراكز التسوق المشاركة على فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 100.000 درهم و3 سيارات إنفينيتي Q50 عند التسوق مقابل 200 درهم. كما سيحظى المتسوقون بفرصة حصرية لمضاعفة الفوز، حيث يمكنهم المشاركة في سحوبات «العودة إلى المدارس» وسحوبات «مفاجآت صيف دبي» بعملية الشراء نفسها.

وكجزء من عروض «العودة إلى المدارس»، يمكن لـ 20 متسوقاً الفوز بـ 5000 درهم لكل منهم.

سيتم تنظيم السحوبات بتواريخ 17 و24 و29 أغسطس في العربي سنتر ومركز تايمز سكوير وبرجمان.

وقال تيم جونز، الرئيس التنفيذي للعمليات في العربي سنتر: «لقد تم الترحيب بعروض مجموعة مراكز التسوق في دبي بشكل مذهل بعد افتتاح الأسواق. هذا هو أول عرض ترويجي كبير تستضيفه دبي بعد فترة الإغلاق. لقد شهدنا تصاعداً كبيراً في عدد الزوار والمبيعات أيضاً خلال موسم العيد. يبدو أن هناك حالة مزاجية إيجابية في السوق».

وسيتم تنظيم السحوبات التي طال انتظارها في مركز الغرير ودبي آوتليت مول وبرجمان في 15 و23 و29 أغسطس.

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