جزيرة ياس أول وجهة في أبوظبي تحصل على «ختم السفر الآمن»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن حصولها على «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بناءً على إجراءات وبروتوكولات السلامة والصحة العامة المتبعة، لتكون بذلك أول وجهة سفر آمنة في أبوظبي تحصل على هذا الاعتراف الدولي.

وجاء هذا الاعتراف في إطار المبادرة التي أطلقها المجلس الذي يمثل الجهات الخاصة على مستوى قطاع السياحة والسفر عالمياً، حيث جرى منح الختم لعدد من وجهات العطلات الرئيسية حول العالم تأكيداً على مراعاتها لمعايير الوقاية والسلامة والصحة بهدف تمكين المسافرين من تحديد الوجهات والجهات التي تبنت إجراءات ومعايير الصحة والتعقيم المعتمدة عالمياً.

وتتضمن هذه الإجراءات، المتابعة والتوجيه والتنسيق مع مقدمي خدمات السفر والسياحة للزوار حول النهج الجديد للصحة والسلامة وإجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي في ما بات يعرف «الوضع الطبيعي الجديد» في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث تم منح الختم لوجهات سياحية رئيسية مثل تركيا وموريشيوس والبرتغال وفيينا والمملكة العربية السعودية، ويُنظر إليه على أنه حافز رئيسي نحو التعافي السريع.

وحازت جزيرة ياس هذا الاعتراف تقديراً لجهودها في هذا الإطار، والتي تركزت في تنفيذ برنامج الصحة والسلامة الشامل الذي تضمن تعزيز إجراءات التعقيم، والتباعد الاجتماعي، وإطلاق المنصة الإلكترونية #معاً_في_ياس، وتعيين فريق سفراء برنامج ياس للصحة والسلامة.

وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى سفراء برنامج ياس للصحة والسلامة، وهو فريق من الأفراد المدربين تدريباً خاصاً للإجابة عن أسئلة الزوار حول تدابير الصحة والسلامة المعمول بها في المرافق والمدن الترفيهية بجزيرة ياس، وفنادقها ومعالمها السياحية التي أعيد افتتاحها حديثاً.

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