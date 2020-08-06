«سيتي سنتر الشارقة» يقدم 12 سيارة جوائز بموسم الصيف

المصدر: الشارقة – البيان

يتعاون «سيتي سنتر الشارقة» مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة للترحيب بالمتسوقين ومنحهم مكافآت مميزة من خلال مجموعة واسعة من الجوائز في إطار حملة الصيف المتواصلة على مدى شهر واحد.

ويمكن للمتسوقين من الفترة الممتدة من 22 يوليو وحتى 21 أغسطس الدخول في السباق للفوز بواحدة من 12 سيارة «بي أم دبليو أكس 2» الفاخرة الجديدة من فئة الدفع الرباعي المدمجة، بالإضافة إلى قسائم الهدايا وإقامات فندقية.

ولتحقيق المزيد من تجارب التسوق الممتعة، سيحصل المتسوقون في سيتي سنتر الشارقة على أربعة أضعاف نقاط مكافآت «شير» لدى تسوقهم في المركز أيام السبت.

ويستطيع المتسوقون في «سيتي سنتر الشارقة» الدخول في السحب على الجائزة الكبرى، بمجرد إنفاقهم مبلغ 200 درهم في أي متجر واستبدال وصولات مشترياتهم عند مكاتب خدمة العملاء.

سيتم تتويج الفائزين وتوزيع الجوائز أسبوعياً من خلال منح سيارتين من طراز «بي أم دبليو أكس 2»، بالإضافة إلى قسائم هدايا بقيمة 30 ألف درهم، وستختتم المسابقة الكبرى الخاصة بالحملة بتتويج خمسة سائقين محظوظين سيحصلون على الجائزة الكبرى وهي سيارة «بي أم دبليو أكس2» لكل واحدٍ منهم، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في 20 و21 أغسطس في «سيتي سنتر الشارقة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز