«الاتحاد» إلى 18 وجهة جديدة في سبتمبر

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

تعتزم «الاتحاد للطيران» تسيير رحلات من وإلى 18 وجهة جديدة اعتباراً من مطلع سبتمبر القادم، وذلك مع استمرارها بإضافة المزيد من الوجهات إلى شبكة وجهتها في أعقاب رفع الحظر الجزئي على السفر الدولي من قبل السلطات المعنية.

وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية، أمس، إن الوجهات الجديدة تشمل 10 وجهات في شبه القارة الهندية وهي أحمد أباد، وتشيناي، وحيدر أباد، وكولكوتا، ومومباي، وثيروفانانثابورام، وبنغالورو، وكوتشي، وكوزيكود، ونيودلهي، موضحاً أن بعض هذه الوجهات يتم بالفعل تسيير رحلات خاصة إليها خلال أغسطس الجاري.

وذكر المتحدث أنه سيكون هناك 6 وجهات جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهي عمان، وجدة، ومسقط، والرياض، والدمام، والرباط، وبالنسبة لمنطقة آسيا فستبدأ الرحلات إلى باكو عاصمة أذربيجان، وفى أوروبا ستبدأ الرحلات إلى إسطنبول.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ترتفع عدد وجهات الناقلة بعد هذه الإضافات إلى 61 وجهة، تمثل 50 % من شبكة الناقلة للرحلات قبل ظهور جائحة «كورونا».

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