«لولو» تطلق التوصيل المنزلي بالمناطق الشمالية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

دشنت مجموعة لولو هايبر ماركت، خدمات التوصيل المنزلي على نطاق أوسع عبر منصاتها الرقمية على الإنترنت، ضمن خططها التوسعية الطموحة. وتم إطلاق الخدمات في المناطق الشمالية - رأس الخيمة، الشارقة، أم القيوين وعجمان، خلال مؤتمر صحافي أقيم في راك مول، بحضور الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وفيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، وجميس فارجيس مدير مجموعة لولو.

وأكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن قطاع التجزئة حقق قفزات كبيرة في قطاع التسويق الإلكتروني بسبب تأثيرات جائحة «كوفيد-19»، حيث بلغت نسبة زيادة المبيعات عبر الإنترنت 35% عالمياً مقارنة بفترة ما قبل كورونا، متوقعاً ارتفاع المعدلات إلى 70% مع إطلاق خدمات التوصيل للمنزل.

خطط للرقابة

وأشار إلى أن الدائرة وضعت خططاً جديدة للرقابة الإلكترونية على جميع المنشآت التجارية العاملة في رأس الخيمة، وخاصة تقديم الشكاوى عبر خدمة الواتساب الخاص بالدائرة للنظر في الشكوى ومتابعة الشكوى، حيث وضعت الدائرة اتفاقات جديدة يتم التوقيع عليها من قبل المنشآت التجارية التي تقدم خدمة التسويق الإلكتروني والتوصيل للمنازل، وطرق تغيير المنتج في حال وجود شكوى ضد عيوب المنتج، والتأكد من سياسة الاستبدال لضمان حقوق المنشأة التجارية والمستهلك.

دراسة

وكشف فيصل عليون عن إعداد دراسة جديدة للرقابة الإلكترونية تماشياً مع إطلاق خدمات التسوق الإلكتروني، وتسجيل المنشآت إلكترونياً، لافتاً إلى أن الدائرة وضعت نظام الشكاوى الإلكترونية عبر خدمة الواتساب بتصوير المنتج والفاتورة، متوقعاً أن يشهد قطاع التجزئة قفزات نوعية وفرص نمو متعددة، بسبب انتشار الإنترنت والتقنيات والابتكار وطبيعة الحياة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأوضح جميس فارجيس أنه يمكن للمتسوقين طلب السلع التموينية، المأكولات الطازجة ومستلزمات الأزياء عبر موقع لولو الإلكتروني أو عبر التطبيق الرقمي، وسيتمكن العملاء من اختيار الطريقة الأنسب لهم سواء أكان التوصيل للمنزل أم تجهيز الطلب والمرور لاستلامه من متاجر معينة عبر خدمة «اضغط واستلم» وتحديد الزمن المناسب لاستلام الطلب.

وأضاف: أطلقنا خدمة التوصيل السريع في اليوم نفسه لطلبات السلع التموينية والمنتجات الغذائية لكل الطلبات التي ترسل أونلاين قبل الساعة 3 عصراً.

وقال: تعتزم لولو تنفيذ خطة طموحة لتطوير خدماتها بما يتناسب مع النمو الهائل في عمليات التجارة الإلكترونية عبر إضافة 200 مركبة جديدة وزيادة العاملين من أجل سرعة وسهولة أكثر في الاستجابة لطلبات العملاء، وتوفير تشكيلات كبيرة من المنتجات عالية الجودة لضمان تقديم تجربة تسوق آمنة عبر تنفيذ جميع البروتوكولات الصحية من تعقيم ونظافة دورية وعبر توفير خدمات دفع «لا تلامسية» في المتاجر.

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