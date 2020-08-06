«الإمارات للزجاج» تفوز بـ3 مشاريع في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الإمارات للزجاج، التابعة لدبي للاستثمار، وإحدى أكبر الشركات المنتجة للزجاج المعماري المسطح في الشرق الأوسط، تحقيق منتجاتها من سلسلة «إيميكول صن تي» مستويات استثنائية من الأداء، مع المحافظة على مكانتها كخيار مفضل لأكثر من عقد حتى الآن في مجال تكسية المباني. وفازت الشركة بثلاثة مشاريع ضخمة في المنطقة بقيمة 12 مليون درهم.

ووفرت الشركة 80 ألف متر مربع من زجاج «إيميكول صن إن إن 40 تي» لـ «أبراج البوابة» وهو أحد المشاريع الثلاثة، ليفتح للشركة باب توريد الزجاج إلى مصر. وقامت الشركة أيضًا بتوريد 40,000 متر مربع من زجاج «إيميكول صن إن إن 30 تي» لمشروع «وترز أج» في أبوظبي، و45,000 متر مربع من زجاج «إيميكول صن إن إن 25 تي» لمجمع فلل شاطئ المرفأ السكني بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

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