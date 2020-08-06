5.5 ملايين زائر لبوابة حكومة الإمارات في النصف الأول 2020

المصدر: أبوظبي – البيان

بلغ عدد مستخدمي البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات «U.AE» ما يربو على 5.5 ملايين خلال النصف الأول 2020، ما يمثل زيادة بنسبة %50 عن عام 2019. وبلغ عدد زيارات صفحات البوابة قرابة 8 ملايين زيارة، فيما تجاوز عدد مشاهدات صفحاتها 12.5 مليون مشاهدة.

وتقدم البوابة الرسمية لحكومة الإمارات المعلومات والخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين، وهي بمثابة المرجع الأول لمعلومات الحكومة على الإنترنت، حيث يأتي إليها الزوار للبحث عن مستجدات الحكومة وقوانينها وسياساتها وخدماتها وتوجهاتها.

وقال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية: تعد البوابة واجهة الحضور الحكومي على الإنترنت، وهي منصة مشتركة للجهات الحكومية عموماً، وتمثل أحد تجليات روح الفريق بين الهيئة وتلك الجهات.

ولدينا في الفريق التنفيذي فريق فرعي مختص بمحتوى البوابة والمشاركة الرقمية، حيث تُعتبر البوابة ومكوناتها جزءاً مهماً من معايير تطور الحكومات الرقمية بحسب استبيان الأمم المتحدة الذي يصدر كل عامين في هذا الشأن.

محتوى

ويمكن الوصول إلى محتويات المواقع الحكومية وخدمات الجهات الاتحادية والمحلية من خلال البوابة. كما يتشارك الجميع في تطوير محتوى البوابة انطلاقاً من المسؤولية المشتركة عن تلك المحتويات التي تخاطب مختلف فئات الجمهور، وتضم البوابة 4 أقسام هي: عن الإمارات، المعلومات والخدمات، والمشاركة الإلكترونية والإعلام.

يغطي الباب الأول أهم المعلومات المتعلقة باقتصاد الدولة ونظامها السياسي، والحكومة، والخطط والاستراتيجيات والمبادرات وتاريخ الإمارات العريق ومستقبلها المشرق.

ويتناول باب المعلومات والخدمات العديد من الموضوعات مثل العمل والاستثمار والسياحة والبنية التحتية ونظم التأشيرات، إضافة إلى قائمة بجميع الخدمات الحكومية. ويتضمن باب المشاركة الإلكترونية قنوات التواصل مع حكومة الإمارات، ومنصات للمشورة والمحادثة الفورية، وغيرها.

إضافات

وشهدت البوابة في الفترة الأخيرة جهداً كبيراً لإثراء محتوياتها بناء للظروف الاستثنائية المستجدة، حيث تمت إضافة أكثر من 40 صفحة جديدة على البوابة لتغطية المبادرات والإجراءات الاحترازية التي سنتها الحكومة للتصدي لهذا الظرف الاستثنائي. وتناولت هذه الصفحة معلومات مفصلة حول الجهود الحكومية لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره.

وزار الصفحة أكثر من نصف مليون مستخدم منذ إطلاقها في أواخر مارس. كما تم أيضاً إضافة صفحة جديدة للخدمات الحكومية الرقمية والمتاحة على مدار الساعة بهدف تسهيل إنجاز المعاملات عن بعد بما يضمن سلامة المتعاملين. وزار هذه الصفحة أكثر من 750 ألف مستخدم.

حرف واحد

تمتاز البوابة بأنها الوحيدة على مستوى العالم التي تحمل اسم نطاق مؤلف من حرف واحد وهو الحرف U، الذي ينطوي على أكثر من معنى ذي دلالة. فهو يعني «أنت» ويشير إلى الحرف الأول من كلمات تعني الاتحاد والتفرد، وهي صفات تنطبق على الإمارات. وتعد الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعتمدت نطاق الحرف الواحد عنواناً لبوابتها، مستفيدة من فرادة اسمها باللغة الإنجليزية، بحث يكون نطاق البوابة هو u.ae.

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