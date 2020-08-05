«بنك الشارقة» يرفع برنامج السندات الأوروبية إلى 2.5 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

وافقت الجمعية العمومية لبنك الشارقة، بموجب قرار خاص، على تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك (غير قابلة للتحول إلى أسهم) وزيادة قيمته الحالية من 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار أو ما يعادلها بعملات أخرى وإصدار سندات دين أخرى منطوية تحت البرنامج يحدد مجلس الإدارة شروطها.

وصادقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بإصدار سندات رأسمال من المستوى الأول في شكل سندات دائمة غير قابلة للتحول إلى أسهم في حدود مبلغ لا يتجاوز 500 مليون دولار، أو ما يعادله بعملات أخرى وتفويض الصلاحية لمجلس الإدارة لتحديد موعد الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية.

وتعتبر السندات الدائمة كرأسمال إضافي في المستوى الأول وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي حول معايير بازل 3 بخصوص سندات رأس المال.

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