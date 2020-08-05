سفاري دبي يتقدم المواقع الأولى لأفضل تجارب العالم

المصدر: إعداد - فاتن صبح

حفلات الشواء في الصحراء وسفاري دبي والجولات على ظهور الجمال صنفها موقع السفر «تريب أدفايزور» في المرتبة الأولى للتجارب الأجمل في العالم للعام 2020. وتم تكريمها بجائزة «Travellers' Choice» لأفضل التجارب.

وتم تحديد الفائزين وفقاً لخوارزمية أخذت بعين الاعتبار الآراء والتعليقات وشهرة الحسابات. تجربة دبي التي احتلت المركز الأول عبارة عن جولة تمتد لنصف يوم بكلفة 59 دولاراً، حيث يشارك الضيوف في نشاط التزلج على الرمال والتفحيط على الكثبان الرملية. ويختتم اليوم مع عشاء وعرض حي، حيث يصف المشاركون التجربة بـ «يوم رائع في الخارج» و«الجولة الأفضل على الإطلاق».

يذكر أن صف إعداد البيتزا والجيلاتو في مزرعة توسكانية احتل المرتبة الثانية. وتربعت جولة هاري بوتر مشياً على الأقدام للماغل في لندن في المركز الأول بريطانياً توازيها من أمريكا مع الجولة النهرية بين الصروح المعمارية لمدينة شيكاغو.

وضمت بقية التجارب الخمس الأولى الأجمل في العالم كلاً من الجولة في قناة أمستردام المائية على متن مركب فاخر التي احتلت الموقع الثالث، أما جولة النصف يوم لاكتشاف برلين فجاءت في المرتبة الرابعة، تلتها في المركز الخامس رحلة اليوم لاكتشاف أبرز معالم لشمالي إيرلندا من دبلن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز