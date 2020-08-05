تأجيل معرض «أوتوميكانيكا دبي» حتى يونيو 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظّمة لفعاليات أوتوميكانيكا دبي، تأجيل موعده ليقام في دبي في الفترة بين 7-9 يونيو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير المعرض: يراعي هذا القرار مصالح الجهات المعنية، ويتيح لنا التأجيل مجال الحفاظ على مستويات النجاح والإقبال التي تعكس مكانة منصة المعرض. ولا تزال جميع العقود المبرمة مع العارضين سارية المفعول، ويمكن تحويلها إلى عام 2021.

وأضاف: حرصنا خلال هذه الفترة على البقاء على تواصل مع عملائنا وشركائنا والجمعيات الداعمة. وجاء تأجيل موعد المعرض حتى يونيو 2021 قراراً منطقياً بالنظر إلى الأوضاع الراهنة، حيث حالت الظروف دون إطلاق فعاليات المعرض في أكتوبر. ونترقّب انطلاق أوتوميكانيكا دبي في يونيو 2021 قبل شهور قليلة فقط من إكسبو دبي.

وحتى موعد انعقاده الجديد، سيواصل أوتوميكانيكا دبي استضافة سلسلة ندواته الإلكترونية المجانية، حيث تم تنظيم ست ندوات منها حتى الآن خلال الشهرين الماضيين، وشهدت هذه الندوات حضور أكثر من 2200 مشارك لمواكبة أحدث التوجهات والفرص الكامنة في سوق السيارات بعد البيع. ويغطي معرض أوتوميكانيكا دبي ستة أقسام رئيسية للمنتجات: قطع الغيار والمكوّنات؛ والإلكترونيات والنظم؛ والأجهزة الملحقة وأجهزة التعديل؛ والإطارات والبطاريات؛ والصيانة والإصلاح؛ وغسيل السيارات والعناية والتجديد.

واستقطب المعرض في دورة عام 2019 مشاركة 1880 عارضاً من 63 دولة، واستضاف 32750 تاجراً من 146 دولة، وجاء أكثر من 90% من العارضين و50% من الزوّار من جميع أنحاء العالم.

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