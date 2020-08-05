إطلاق عمليات تسوية الدرهم الإماراتي في منصة "بنى" للمدفوعات العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مصرف الإمارات المركزي وصندوق النقد العربي اتفاقية لإطلاق عمليات التسوية بالدرهم الاماراتي في منصة "بنى" للمدفوعات العربية.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للجهود التي بذلها كل من فريق المصرف المركزي وفريق عمل منصة "بنى"، لربط الأنظمة واجراء الاختبارات واستكمال الإجراءات خلال الشهور الماضية لتضمين الدرهم الاماراتي كأول عملة تسوية في المنصة.

وأعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بإطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي، وتقديره وامتنانه لمعالي محافظ المصرف المركزي على دعمه المتواصل لمنصة "بنى" للمدفوعات العربية وعلى تعاون كبار المسؤولين والموظفين في المصرف في استكمال إجراءات تضمين الدرهم الاماراتي كأول عملة في منصة "بنى" للمدفوعات وتشجيع مشاركة البنوك التجارية فيها.

كما جدد معاليه تطلعه لإطلاق عمليات التسوية للعملات العربية الأخرى التي تم الإعلان عن تضمينها في المنصة. ويُمكَّن إطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي، البنوك العاملة في الدول العربية والمشاركة في منصة "بنى" من تسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود التي تتم بالدرهم وتخفيض كلفتها.

ويستحوذ الدرهم الاماراتي على نسبة كبيرة من المدفوعات العربية نظراً لكونه أكبر عملة عربية يتم تداولها عبر الحدود في العالم العربي، إذ تتجاوز حصة المعاملات بالدرهم أكثر من 13 في المائة من اجمالي المعاملات المالية العربية البينية (لا يشمل ذلك تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة).

تجدر الإشارة أن منصة "بنى" تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

تهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

تقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

كما يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

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