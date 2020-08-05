طيران الإمارات إلى 70 وجهة

المصدر: (دبي - البيان)

تستأنف طيران الإمارات رحلاتها إلى الكويت اعتباراً من اليوم، وإلى لشبونة في 16 أغسطس، وبذلك ترفع الناقلة عدد المحطات التي تغطيها شبكتها العالمية إلى 70 وجهة خلال الشهر الجاري، أي ما يزيد على نصف عدد المدن التي كانت تخدمها قبل جائحة «كوفيد 19».

وتواصل الناقلة توسيع عملياتها تدريجياً مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وأطقمها والمجتمعات التي تخدمها كأولوية قصوى. وستعمل رحلات طيران الإمارات إلى الكويت يومياً، وإلى لشبونة 3 أيام في الأسبوع، باستخدام طائرات بوينغ 777-300ER، والحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

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