تداولات «دبي للسلع» تقفز 357 ٪

المصدر: (دبي- البيان)

حافظت بورصة دبي للذهب والسلع على أدائها القوي مع دخولها النصف الثاني من العام لتواصل تزويد المستثمرين بمجموعة واسعة من منتجات المشتقات المالية التي تسمح لهم بإدارة المخاطر بشكل فعال.

وسجلت محفظة أزواج العملات الرئيسية الستة G6 في بورصة دبي للذهب والسلع خلال يوليو 357% نمواً في أحجام تداولها على أساس سنوي وبالإضافة إلى ذلك أطلقت البورصة بنجاح أول عقود آجلة متجددة لعملات أجنبية في المنطقة (وهي اليورو، والجنيه الإسترليني، والدولار الأسترالي).

وكانت أفضل العقود أداءً هي العقود الآجلة للين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو، حيث سجلت نمواً في متوسط حجم التداول اليومي على أساس سنوي بنسبة 767 و267 و263% على التوالي.

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