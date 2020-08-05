تحذير من برمجيات خبيثة تسرق البيانات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن تحديثات أمنية لإصدارات ومنتجات لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة تؤدي إلى سرقة البيانات والمعلومات، كما حذرت من برمجيات خبيثة تضر بالأنظمة.

وكشف الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في تحذير أمني، أمس، عن إطلاق «موزيلا» إصدارات جديدة من متصفح «فايرفوكس» و«فايرفوكس أي أي ار» و«فايرفوكس أي او اس» تم فيها إغلاق مجموعة من الثغرات الأمنية بعضها قد يؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد وتسريب البيانات ونصحت المستخدمين بتثبيت التحديثات الجديدة للإصدارات المتأثرة.

وحذر الفريق الوطني من أن البرمجية الخبيثة بوت نت «Emotet» بدأت باستغلال البرمجية الخبيثة «QakBot» للإضرار بالأنظمة وذلك بدلاً من برمجية «TrickBot» التي كانت تستخدم سابقاً، وأوضحت أنه من أجل تجنب أو تخفيف أضرار البرمجية الخبيثة نوصي بإجراء نسخ احتياطية منتظمة للملفات في أقراص خارجية وتثبيت آخر التحديثات بشكل مستمر.

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