3 أعوام تجديد التراخيص في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

سمحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لأصحاب التراخيص الاقتصادية «التجارية والصناعية» المسجلة في الإمارة بتجديد تراخيص أنشطتهم الاستثمارية مدة 3 أعوام وتوفير خيار التجديد لعام أو عامين بهدف تسهيل رحلة المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز استمرارية أعمالهم بما يخفف عنهم عناء التجديد وخفض الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وتستهدف الدائرة عبر إتاحة خيار تجديد التراخيص الاقتصادية من مدة عامين إلى 3 أعوام إلى تحقيق أهداف رئيسة تعود بالفائدة على المتعاملين وحكومة أبوظبي على حد سواء بحيث يسهل على المتعامل عناء التجديد كل عام وبالمقابل التخفيف والتقليل من إجراءات ومعاملات تجديد التراخيص الاقتصادية بالدائرة والتي تصل نسبتها إلى حوالي 70% من إجمالي المعاملات، الأمر الذي سيقلل وبشكل كبير من حجم المعاملات التي تنفذها للمتعاملين.

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