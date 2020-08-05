«فيزا»: 94 % من الشركات الصغيرة بالإمارات مطمئنة لاستمرارية أعمالها

المصدر: دبي - سيد صالح

أظهرت دراسة حديثة أجرتها «فيزا» العالمية للمدفوعات بأن حوالي 94% من الشركات الصغيرة وبالغة الصغر بالإمارات تراهن على استمرارية أعمالها وأنشطتها التجارية على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي «كورونا»، بالمقارنة مع 67% من هذه الفئة من الشركات حول العالم.

وأصدرت «فيزا» الدراسة أمس بعنوان «الشركات الصغيرة تتخذ إجراءات - دراسة من «فيزا» عن عودة النشاط التجاري»، حيث رصدت فيها آفاق الشركات الصغيرة وبالغة الصغر في حقبة ما بعد «كوفيد-19» في عدد من دول العالم، ومنها الإمارات.

وتطرقت الدراسة إلى التدابير التي اتخذتها هذه الفئة من الشركات حول العالم لضمان استمراريتها في حقبة ما بعد «كوفيد-19» فعلى سبيل المثال، أفادت الدراسة بأن 44% من هذه الشركات بالإمارات فعّلت آليات السداد غير التلامسي، بالمقارنة مع 20% فقط حول العالم.

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