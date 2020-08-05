دبي الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر اللوجستيات 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدّرت دبي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأفضل وجهة لوجستية رائدة في الشحن الجوي لعام 2020، فيما جاءت ضمن الوجهات العشر الأولى الرائدة عالمياً، محتلة المركز 7 متقدمةً على كل من تايبيه وطوكيو، وذلك وفق تقرير «التصنيفات العالمية لعام 2020»، الذي أطلقته مؤخراً مجلة «Business Facilities» في إصداره السنوي السادس عشر.

أما الوجهات الخمس الأولى فهي: هونغ كونغ وممفيس وشنغهاي ولويسفيل وإنشيون بكوريا الجنوبية.

وقالت المجلة الأمريكية التي تعد مصدراً رائداً للمعلومات حول اختيار مواقع الشركات والتوسع والانتقال وحلول التنمية الاقتصادية في تقريرها، إنها لم تسمح لجائحة «كوفيد 19» بتحريف نتائج تقرير التصنيف السنوي، مؤكدةً أن تصنيفاتها تظل الأكثر مصداقية وشمولية.

وأكدت المجلة التزامها بالمعايير المطبقة في تصنيفاها السابقة في مسعى منها لتكون مؤشرات مستقبلية لعرض صورة واضحة ليس فقط لتحديد الوجهات الأجدر باحتلال مراكز الريادة، ولكن أيضاً لبيان جدارتها من حيث الزخم والأصول والاستراتيجيات وسجل التتبع الذي ينم عن إمكانات النمو.

وقالت المجلة إنها سلمت في تصنيفاتها السنوية السادس عشر بالظروف الاستثنائية لما نتمناه جميعاً أن يكون خللاً مؤقتاً، وعليه قامت بإسقاط التصنيف العام لحالة النمو الاقتصادي العام للمدن والدول في تقرير هذا العام؛ ولن نتكهن بشأن الاقتصادات الإقليمية التي ستتعافى بشكل أسرع من هذه الأزمة غير المسبوقة.

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