عبد العزيز النعيمي يطلع على سير العمل بمشروع «مركاز» التجاري

المصدر: ‎عجمان – البيان

اطلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان على سير العمل وآخر ما تم تنفيذه وإنجازه والوضع الحالي والاستعدادات الخاصة للانتهاء من الأعمال النهائية لمشروع المركز التجاري (مركاز)، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 600 مليون درهم ويقام على مساحة 46.3 ألف متر مربع. ‎

ويتميز المركز التجاري (مركاز) بموقع استراتيجي على طريق الشيخ محمد بن زايد عند مفترق الطرق بين الشارقة وعجمان ويبعد 20 دقيقة فقط عن مطار دبي الدولي و13 دقيقة عن مطار الشارقة الدولي.

تفقد

‎وأشاد الشيخ عبد العزيز بعد جولة تفقدية رافقه خلالها عدد من المسؤولين لموقع المركز بما تم إنجازه بهذا المشروع الطموح، ونسبة التطور السريع في عملية الإنجاز، حيث تم الانتهاء من 60% بالفعل من المشروع، والذي من المقرر أن يجري الافتتاح الرسمي للمركز التجاري خلال النصف الأول من عام 2021.

‎وقال إن «مركاز» يعد من المشاريع الضخمة تقوم على تطويره مجموعة عجمان القابضة. كما أنه وجهة تسوق وترفيه فريدة من نوعها ستقدم لجميع سكان الإمارات تجربة جديدة وممتعة مبنية على التجمعات العائلية والترابط الاجتماعي.

‎وأضاف أن عامل الجذب الرئيسي لهذا المركز التجاري يتمثل في السقف البانورامي المميز للمبنى الذي يقام على مساحة سبعة آلاف و920 متراً مربعاً المصنوع من نسيج إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين، والذي سيسمح بدخول أشعة الشمس الطبيعية إلى داخل المركز التجاري ليستمتع الزوار بتجربة الهواء الطلق في بيئة محكومة، كما سيساعد هذا السقف أيضاً على نمو الشجيرات والنباتات الموجودة بالحديقة الداخلية. ‬‬وبانتهاء إنشائع، سيكون السقف من أكبر أسقف الأتريوم المصنوعة من إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين بالمراكز التجارية بالإمارات. ‬‬‬‬

توسعات

‎وقال الشيخ عبد العزيز إن تصميم المركز سيسمح بتوسعات مستقبلية من حيث إقامة مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية ومساكن وحدائق وغيرها .

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