«الجائزة العالمية لوكلاء رينو» للمسعود للسيارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

توِّجتْ المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو»، بـ«الجائزة العالمية لوكلاء رينو» لعام 2019. وتعد الجائزة أعلى وسام يتم منحه لأحد وكلاء رينو.

وحققت الشركة نمواً لافتاً في حجم المبيعات بلغ 40 % في 2019، مما رفع من حصتها السوقية في أبوظبي إلى نسبة 1.4%، واستطاعت الشركة التفوق على وكلاء «رينو» الآخرين حول العالم.

وقال مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة «مجموعة المسعود»: «يمثل الفوز بالجائزة العالمية إنجازاً جديداً نفخر به وخطوة متقدمة على درب ترسيخ مكانتنا الرائدة بقطاع مبيعات السيارات».

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