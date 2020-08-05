تأسيس شركات الاستثمار المباشر في «راكز» يتيح التملّك الأجنبي بنسبة %100

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن خيار تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي المباشر كأحدث إضافة للكيانات القانونية التي يمكن تأسيسها فيها على أن يسمح الكيان الجديد للأجانب بتملّك شركات في رأس الخيمة بنسبة 100%. ويأتي هذا الإعلان بهدف تشجيع الشركات على المساهمة في تنويع الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات والعمل على ازدهارها.

وأوضح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز أنه سيتم معاملة الشركات التي تندرج تحت كيان استثمار أجنبي مباشر باعتبارها شركات تحظى بخصوصية وسرية كافة بياناتها الفنية والاقتصادية والاستثمارية، وسيكون بإمكانها إجراء التحويلات المالية خارج الدولة مع ضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي. كما تشمل المزايا الأخرى سهولة إدخال الشركاء ونقل الملكية إلى مستثمرين جدد.

سهولة الإجراءات

وأكد جلاد سهولة إجراءات المُلكية الأجنبية المُتّبعة في الدولة وهو ما من شأنه تعزيز موقع الإمارات على وجه العموم وإمارة رأس الخيمة بصفة خاصة كوجهة استثمارية إقليمية رائدة تتيح للمستثمرين جميع وسائل الراحة والحرية في تأسيس أعمالهم، وأضاف إن كيان الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد يُعد جزءاً من التشكيلة الواسعة من الحلول التي توفرها راكز للمستثمرين والتي تساهم في دفع عجلة التطور التي تشهدها الإمارة بجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات العاملة فيها.

وأضاف: سيكون تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون بين راكز ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة على أن يتمثل دور الدائرة في استقبال الطلبات المُقدمة من قِبل المستثمرين الأجانب وإعطاء الموافقة المبدئية عليها والتأكد من أنها تقع ضمن الأنشطة المُدرجة تحت قائمة القطاعات الإيجابية الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب قانون الاستثمار الأجنبي والتي يمكن أن يسمح فيها للشركات بالتملك 100%، ومن ثم حجز الاسم التجاري وإصدار رخصة استثمار أجنبي لها وفق الآلية المقررة في قرار مجلس الوزراء المذكور، على أن تباشر راكز دورها بعد ذلك في تسجيل الشركة وإصدار رخصة الأعمال وعقد الإيجار.

تعاون

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام اقتصادية رأس الخيمة، التعاون مع «راكز» لتقديم كل ما من شأنه الترحيب بالاستثمارات الأجنبية في إمارة رأس الخيمة ومساعدة الشركات على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في الإمارة.

كما أكّد النقبي حرص الإمارات على مواكبة التقدم والتطور في سائر المجالات، معرباً عن أمله أن يلعب التملّك الأجنبي بنسبة 100% دوراً مهماً في تعزيز الدولة لمكانتها الرائدة في توفير كافة سبل الدعم والمساندة للمستثمرين العالميين.

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