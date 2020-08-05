«طاقة» تطبق استراتيجية من 6 مبادئ

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أنها بعد إتمام صفقة استحواذها على معظم أصول الكهرباء والمياه لدى «مؤسسة أبوظبي الوطنية للطاقة» ستخلق قيمة للمساهمين فيها من خلال التوجيه المالي المنضبط وخطوات مثالية لتوليد الدخل.

وقالت «طاقة» في إفصاح أمس لسوق أبوظبي، إن استراتيجيتها الجديدة ستتكون من 6 مبادئ إلزامية، وهي أن «طاقة» الجديدة ستكون شركة رقمية للمرافق تتسم بالتكامل والكفاءة، وستكون بمثابة أبرز مساهم في خطة أبوظبي لتوفير مياه وكهرباء نظيفة.

وأوضحت الشركة أنها ستسعى لتحقيق نمو مصحوب بقيمة مضافة خارج أبوظبي، وأنها ستخلق قيمة للمساهمين من خلال خطوات مثالية لتوليد الدخل، وستحتفظ بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لضمان تمتعها ببيئة تنظيمية وقانونية مثالية، وأخيراً ستسعى الشركة لتنمية رأسمالها البشري باعتباره عاملاً أساسياً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

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