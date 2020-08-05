257 % نمو الشراء من «كارفور» عبر الإنترنت بين يناير ويونيو

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»، أن الطلب عبر شبكة الإنترنت على شراء منتجات البقالة قد شهد «ارتفاعاً مذهلاً» في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة تفشي فيروس «كورونا» المُستجد، وأضاف أن هذا الاتجاه سيستمر لفترة طويلة.

وأجرى بجاني مقابلة أمس مع شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، وتطرق فيها إلى سلسلة متاجر «كارفور»، التي تمتلك «ماجد الفطيم» امتيازها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأفاد بأن طلبيات الشراء عبر الإنترنت التي تلقتها «كارفور» شهدت ارتفاعاً بنسبة 257% في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بينما شهدت ارتفاعاً بنسبة 747% في مصر وبنسبة 917% في السعودية خلال الفترة نفسها.

وقال بجاني إن التعافي عبر المنطقة «فاق ما كان متوقعاً»، وأن ثمة عودة مطردة للمستهلكين وتحسنا لافتا بمستويات النشاط التجاري منذ بداية يونيو، رغم أن مراكز التسوق ما زالت تستقبل عدداً أقل من الزوار، بالمقارنة بما كانت تستقبله في هذه الفترة نفسها من العام الماضي.

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