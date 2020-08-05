10343 مستفيداً من منصة رأس الخيمة للأعمال منذ إطلاقها

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

كشفت اقتصادية رأس الخيمة، عن تسجيل 10343 مستفيداً من منصة رأس الخيمة للأعمال الإلكترونية، التي أطلقتها الدائرة نهاية شهر مايو من العام الجاري. وبلغ عدد المسجلين في المنصة 10172 متعاملاً، بحسب التقارير الصادرة عن إدارة الشؤون التجارية بالدائرة.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام الدائرة، أنه مع بداية العام حرصنا على دعوة جميع أصحاب الرخص التجارية والمنزلية للقيام بالخطوات المطلوبة للاستفادة من مزايا هذه المنصة، والتي تشمل عملية تحديث البيانات، لما لذلك من أهمية في إبقاء بيانات الأفراد والمنشآت محدثة، حيث تتيح المنصة لجميع ملاك الرخص التجارية، ووكلاء الأعمال، مراقبة العمليات الجارية على الرخص المسجلة بأسمائهم، الأمر الذي يحميهم من أي عمليات احتيال.

وأشار إلى أن المنصة تضم 48 خدمة رئيسية وفرعية، دون الحاجة لزيارة الدائرة مستقبلاً، وتحقيق الربط مع أنظمة الدوائر المحلية والاتحادية المرتبطة بالموافقات المسبقة لإصدار الرخص التجارية تدريجيا، وتم التركيز في المرحلة الأولى على الربط مع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية، وسيتم الربط مع الجهات والهيئات الاتحادية قبل نهاية العام.

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