مراكز الترفيه في دبي وجهة الأطفال والعائلات في الصيف

المصدر: دبي – البيان

تعد دبي من الوجهات التي تفضلها العائلات لما تتضمنه من معالم سياحية ومناطق جذب متميزة تناسب جميع أفراد العائلة وتلبي أذواقهم واهتماماتهم، ومن بين تلك الأماكن التي تشهد بالعادة تدفقاً في أعداد مرتاديها من الأطفال واليافعين سواء من داخل الدولة أو خارجها مراكز الترفيه، التي تساهم في تمكينهم من قضاء أوقات ممتعة، وإظهار مهاراتهم، وتشجيعهم على المنافسة وإخراج طاقاتهم فضلاً عن مناطق الجذب المتميزة التي تجذب العائلات.

ومع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بها فيها السياحية أصبحت تلك المراكز ومناطق الجذب من الوجهات المفضلة للكثير من العائلات ولا سيما أن فتحها جاء بعد إغلاق طويل نتيجة «كوفيد 19»، وهناك تشوق كبير لدى الأطفال والعائلات للرجوع إلى حياتهم العادية والاستمتاع بأوقاتهم وممارسة مثل تلك الألعاب.

وستكون مراكز الترفيه ومناطق الجذب من الأماكن المحبذة للزوار القادمين من خارج الدولة وخصوصاً من العائلات التي تضم أطفالاً، ممن أتيحت لهم الفرصة لزيارة دبي بدءاً من 7 يوليو الماضي، والذين يجدون هم وكذلك سكان الدولة الكثير من الخيارات مع انطلاق فعاليات مفاجآت صيف دبي التي تقدم الكثير من العروض الترفيهية والترويجية والجوائز القيمة.

مناطق المغامرات

وقد شمل تعميم بلدية دبي رقم 60 من 4 يوليو السماح بتشغيل المراكز الترفيهية، والتي تتضمن مدن الملاهي والترفيه، وألعاب الأطفال الصغار، ومناطق الألعاب المغلقة والمغامرات، والألعاب المطاطية، وألعاب الواقع الافتراضي ومناطق الألعاب الترفيهية والتعليمية، وألعاب الفيديو والمهارات .

ترفيه

ماجيك بلانيت: يُعدّ «ماجيك بلانيت» من أبرز الوجهات الترفيهيّة للأطفال في دبي منذ وقتٍ طويل، وقد أخذ ماجيك بلانيت على عاتقه منذ أول يوم فتح فيه أبوابه توفير الوجهة المثالية لقضاء أحلى الأجواء الترفيهية. يعدّ هذا المكان أحد أهم المعالم الترفيهية العائلية في العالم والذي يقدّم مزيجاً مذهلاً من الألعاب والأنشطة التي ترضي جميع الأذواق.

كيدزانيا

يجتمع التعليم والترفيه بشكل مثاليّ في كيدزانيا في دبي مولوهي نسخة مطابقة عن مدينة حقيقية تمتدّ على مساحة 7000 متر مربّع وتزخر بأكثر من 70 مهنة وحرفة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 2 و16 سنة، حيث يتعلّمون كلّ شيء عن الوظائف والمال والعالم الواقعيّ أثناء تطوير المهارات الحياتيّة.

آي فلاي دبي

ويقدم «آي فلاي دبي»، وهو أول مركز داخلي للقفز بالمظلات في المنطقة، في سيتي سنتر مردف للزوار أروع فرصة للطيران، والتي تتيح لكافة الباحثين عن المغامرة من مختلف الأعمار الطيران في الهواء والارتفاع لغاية 3 أمتار عن الأرض.

مدينة الطفل

وأعادت مدينة الطفل في دبي فتح أبوابها للأطفال لتقدم لهم ألعاباً تفاعلية تركز على تنمية مداركهم الحسية وتقوية بنيتهم الجسدية من خلال الألعاب الحركية ذات الألوان الجذابة، وهي تساهم في تنمية مواهبهم الفطرية.

أولي أولي

ويمكن للأطفال بين عامين و11 عاماً الاستمتاع بأروع الأوقات في أولي أولي بدبي حيث يضمّ متحف الألعاب التجريبية هذا الواقع في القوز 8 معارض في طابقين وتتضمن هذه التجربة المثاليّة للأطفال التعلم والاستماع ضمن مساحاتٍ مخصصة: الماء، شبكة توشي، مختبر الابتكار، حديقة المستقبل، القلاع والسيارات وغيرها.

المكتشفون الصغار

ويقدم مركز المكتشفون الصغار في سيتي سنتر مردف مزيجاً رائعاً وممتعاً من التعليم والترفيه للأطفال من عمر سنتين ولغاية 7 سنوات، ويعتمد التركيز بشكل كبير وأساسي على التعليم واكتساب المهارات ولكن بأسلوب ممتع ومسلٍ وبالطبع في بيئة آمنة. أما بالنسبة للموظفين فهم مدربون ومن ذوي الخبرات في التعليم المبكر للأطفال ، مكتشفك الصغير سيفرح باكتشاف المركز.

فيرتشوال رياليتي

وتخطّى حدود الواقع وتحكّم بزمام التغيير مع تجربة الواقع الافتراضي الفريدة من نوعها فيرتشوال رياليتي بارك في دبي مول؛ إذ يمكنك تحدّي الواقع برفقة الأصدقاء أو أفراد العائلة من مختلف الأعمار عبر الخوض في عوالم تتراوح بين الرعب والمغامرة والمتعة والرياضة وغيرها الكثير، مع إمكان اختيار النمط الفردي أو متعدد اللاعبين.

دريم سكيب

وتجمع تجربة دريم سكيب في مول الإمارات بين القوة العاطفية لسرد القصص السينمائية وإثارة ألعاب الملاهي ما يخلق الوجهة الأكثر تشويقاً وتسلية للواقع الافتراضي. تجارب للعائلات

وأعلنت آي إم جي - عالم من المغامرات عن إعادة فتح أبوابها واستقبال الزوار من 10 يوليو الماضي وأعلنت الوجهة إطلاق عرض محدود على أسعار التذاكر للمقيمين في دولة الإمارات، لتصبح تذكرة دخول الوجهة 20 درهماً ويدفع الزوار 25 درهماً إضافية عند ركوب أي لعبة.

حديقة وايلد وادي

وتدعو حديقة وايلد وادي المائية كل الباحثين عن التشويق والمرح إلى الألعاب والمزلقات المائية الرائعة، والمتصلة بأرضيات حديثة مضادة للانزلاق تعمل على توزيع الحرارة بحيث يتمتع الضيوف بالراحة والهدوء أثناء اللعب.

جولات سي وينجز

ويمكن الاستمتاع بمشاهدة والتقاط صور تذكارية لناطحات السحاب في دبي والشواطئ والعجائب المعمارية في رحلة مثيرة ضمن جولات سي وينجز بالطائرة المائية تستغرق 45 دقيقة Seawings Signature Tour، أو تجربة Seawings Snapshot experience مدة 20 دقيقة. وتتوافر الجولتان خلال فصل الصيف من فندق ومنتجع جيه أيه جبل علي.

هلي دبي

ويمكن اختبار تجربة فريدة واستمتع بمشاهدة معالم دبي من الجو في جولة بالطائرة المروحية مع هلي دبي. توفر الشركة رحلات جوية مناسبة لجميع أفراد العائلة، حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالة جوية فريدة على المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم السياحية ويتم تقديم حسم 40 % حتى 31 أغسطس .

إكس لاين مارينا

ويمكن الاستمتاع بأجواء المغامرة مع أكبر مسار انزلاقي في العالم مع إكس لاين دبي مارينا حيث تأخذكم هذه التجربة في رحلة بسرعة 80 كلم بالساعة ضمن مسار بطول كيلومتر واحد فوق واحدة من أكثر المناطق حيوية في المدينة.

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