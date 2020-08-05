الفعاليات الترويجية تعزز «التسوّق» في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

يحفل صيف الشارقة بالعروض الترويجية وسحوبات الجوائز خلال الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق» الحدث التجاري الأكبر من نوعه الذي انطلق 22 يوليو ويستمر حتى 21 الجاري وتنظمه غرفة الشارقة.

وتتنوع الفعاليات التي أطلقتها مراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى الإمارة لتلبي مختلف الأذواق والفئات العمرية وهنالك 10 أسباب تجعل من الشارقة الوجهة الأمثل للترفيه والتسوق خلال الصيف، حيث تتميز عروض الشارقة للتسوق بباقة من التخفيضات الجاذبة التي تصل نسبتها من 75-25% على تشكيلة واسعة وكبيرة من المنتجات التي تعرضها عشرات الجهات والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث.

كما يتضمن الحدث سحوبات كبرى على 12 سيارة من (BMW-X2)، فاز بها حتى الآن 3 متسوقين بعد أن تسوقوا في متاجر الشارقة بقيمة 200 درهم وباقي 9 سيارات بانتظار سعداء الحظ فضلاً عن جوائز أسبوعية توزع يومي الخميس والجمعة من خلال الاشتراك ببرنامج المسابقات «عروض التسوق» الذي يبث على تلفزيون الشارقة، إلى جانب قسائم شرائية بقيمة 5000 درهم للفائزين بالسحوبات وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم.

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