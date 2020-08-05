606 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 606 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 103 مبايعات بقيمة 152.08 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 70.83 مليون درهم و80 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 81.25 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى، وتصدرت الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 447.94 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 425.69 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 22.25 مليون درهم أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 188 مليون درهم رهن في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 91 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 6.93 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليوني درهم.

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