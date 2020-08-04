«فاليو سترات»: عقارات دبي تكتسب زخماً خلال الأشهر المقبلة

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت «فاليو سترات» أن يشهد قطاع العقارات في دبي زخماً ملحوظاً خلال الأشهر المقبلة، مع عودة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة إلى حالتها الطبيعية بصفة تدريجية بعد توقفها لمدة تجاوزت 3 أشهر بسبب فيروس «كورونا».

وقال حيدر طعيمة، مدير الأبحاث العقارية لدى «فاليو سترات» للاستشارات العقارية في دبي، إن ثمة سبباً آخر من شأنه تعزيز الزخم المُنتَظَر، وهو خوض المطورين العقاريين في دبي سباقاً مع الزمن من أجل الانتهاء من تنفيذ مشروعاتهم العقارية التي سبق لهم الإعلان عنها، قبيل حلول موعد تنظيم «اكسبو 2020 دبي» في أكتوبر من العام المقبل.

وأكد طعيمة أن قطاع العقارات في دبي أثبت مرونته خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي الجائحة من خلال الانتهاء من تنفيذ حوالي 30% من إجمالي 45.720 وحدة عقارية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي أحدث تقرير صادر عن «فاليو سترات» لرصد سوق العقارات بدبي في النصف الأول من 2020، أكدت الشركة أن الإمارة شهدت الانتهاء من إنشاء حوالي 14.000 وحدة عقارية من يناير إلى يونيو 2020 وأن 34.917 شقة و10.803 فيلا لا زالت تحت الإنشاء في دبي ومن المنتظر الانتهاء من إنشائها خلال العام الجاري.

وأضاف أنه وفقاً للجدول المعلن فيما يخص الانتهاء من إنشاء المشروعات العقارية فمن المتوقع الانتهاء من تنفيذ 80.000 وحدة عقارية في دبي خلال العام المقبل، إلا أننا نتوقع أن يجري تنفيذ بين 30% و40% من هذا الرقم في الجدول المحدد.

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