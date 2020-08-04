غرفة أبوظبي تنظّم ورشة حول الخدمات القانونية الرقمية للقطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة افتراضية حول الخدمات القانونية الرقمية التي تقدمها للقطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من ممثلي الإدارات القانونية في غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال الوساطة الودية، بما يعود بالنفع على أعضاء الغرف بشكل عام وغرفة أبوظبي على وجه الخصوص.

وركزت الورشة على أهمية تبني التحول الرقمي في المنظومات الخدمية الحديثة سعياً إلى إثراء تجربة المتعاملين، وضرورة الاستجابة السريعة لمختلف التطورات التقنية العالمية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في هذا الصدد.

كما تم تسليط الضوء على باقة الخدمات القانونية الرقمية التي تقدمها غرفة أبوظبي لأعضائها، بما يشمل أتمتة خدمات الوساطة الودية والاستشارات القانونية ومراجعة العقود، وما نتج عن ذلك من إيجابيات كثيرة مقارنة بالإجراءات الروتينية السابقة التي كانت تتخللها الكثير من التحديات، وهو الأمر الذي يترجم حرص غرفة أبوظبي وسعيها الدؤوب نحو مواكبة التطورات المتسارعة في مضمار التحول الرقمي، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتسهيل بيئة الأعمال.

وأطلقت الغرفة في أبريل موقعها الإلكتروني بحلّةٍ جديدة مع تبني أفضل المعايير العالمية، حيث يقدم الموقع مجموعة مبتكرة من الخدمات الذكية والدعم لقطاع الأعمال والتي تتضمن إصدار العضويات، شهادات المنشأ، وتصديق الوثائق إلكترونياً، وإلغاء رسوم الاشتراك بالخدمة الإلكترونية وغيرها.

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