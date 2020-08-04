اتحاد بحوث الطاقة الحيوية المستدامة بجامعة خليفة يطلق ندوات لمبادرة وقود الطيران المستدام

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن اتحاد بحوث الطاقة الحيوية المستدامة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم إطلاق سلسلة الندوات الافتراضية لمبادرة وقود الطيران المستدام بهدف التأكيد على الحاجة لتأسيس مبادرة وقود الطيران المستدام في الدولة.

وتضم السلسلة حلقات نقاشية تمتد من 8 - 10 أسابيع وبدعم من ما يقارب مجموعه 50 شريكاً من مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية المحلية منها والدولية حيث تقام الندوة الأولى غداً، بينما سيتم عقد الندوة الثانية في 11 أغسطس.

وسيتم تنظيم الندوة الأولى والتي تحمل عنوان «تحديات وقود الطيران المستدام ما بعد أزمة كوفيد19» في حرم جامعة خليفة، حيث ستشتمل على حلقة نقاشية يديرها الدكتور ستيف جريفث، نائب رئيس أول للبحث والتطوير وأستاذ الممارسات في جامعة خليفة.

وستشتمل الحلقة النقاشية في الندوة الأولى على العديد من المحاورين وهم، روبرت بويد، مدير أول في الطيران البيئي لاتحاد النقل الجوي الدولي في سويسرا، وجيم هيليمان، رئيس المستشارين العلمي والتقني لبيئة الطيران في إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، والدكتور أليخاندرو ريوس جالفان، مدير اتحاد بحوث الطاقة الحيوية المستدامة في جامعة خليفة.

سيقوم المشاركون في الندوة بمشاركة أفكارهم وخبراتهم التي تركز على آثار أزمة (كوفيد19) قصيرة المدى وبعيدة المدى على صناعة الطيران والجهود والاستراتيجيات التي تقوم بها صناعة الطيران للحد من انبعاثات الكربون وتطوير وقود الطيران المستدام والاستفادة منه، إضافة للتركيز على الهدف طويل الأمد والرامي إلى التقليل من انبعاثات غاز الكربون بنسبة 50 % بحلول عام 2050 والذي تم البدء بالعمل به في العام 2005.

وستتضمن الندوة الثانية والتي تحمل اسم «طرق إنتاج وقود الطيران المستدام» أيضاً حلقة نقاشية يشرف عليها الدكتور أليخاندرو ريوس جالفان وتضم مارك روميزين، أخصائي تقني أول لوقود الطيران في إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة وبرونو ميلر، مدير إداري في مجال الوقود من شركة فولكرم للطاقة الحيوية في الولايات المتحدة وجينيفر هولمغرن، الرئيس التنفيذي لشركة لانزاتيك في الولايات المتحدة.

وسيعرض المشاركون في الندوة أفكارهم التي تتمحور حول فهم عملية الموافقة على الوقود لتحقيق وقود الطيران المستدام، وتتمثل الموافقة في التقارير التي تمت المصادقة عليها والتقارير التي ما زالت قيد الموافقة.

وسيركز المتحدثون كذلك على تقييم المشاريع التي يتم تطويرها عالمياً في هذا المجال وعلى التكنولوجيات الحالية والمستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في إنتاج وقود الطيران المستدام، إضافة للتحديات المرافقة لتطوير البنية التحتية لوقود الطيران المستدام وإمكانية توفيره تجارياً.

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