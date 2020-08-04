«شروق» تكشف عن 4 مشاريع سياحية بخورفكان وكلباء والذيد ومليحة

المصدر: الشارقة - البيان

كشف مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، خلال مقابلة أجراها مع برنامج البث المباشر على شاشة تلفزيون الشارقة عن إطلاق 4 مشاريع سياحية جديدة في خورفكان وكلباء والذيد ومليحة، وذلك في إطار خطة شروق لتطوير قطاعي السياحة والضيافة في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وأكد أن إطلاق «شروق» لهذه الفنادق يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير البنية التحتية وتعزيز المشهد السياحي في مدن الإمارة بالوجهات التراثية والتاريخية والبيئية الفخمة لتلبية متطلبات النمو والازدهار في المنطقتين الشرقية والوسطى بالإمارة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع الجديدة تستجيب للطلب المتزايد على المرافق السياحية في الإمارة وبشكل خاص النزل والفنادق.

وقال: «لدينا تصاميم جاهزة لتشييد فندقين من فئة الخمس نجوم على مستوى عالٍ في المنطقة الشرقية أحدهما قرب شاطئ خورفكان يضم 66 غرفة والآخر قرب مشروع «واجهة كلباء»، الذي يضم مركزاً تجارياً تعمل الهيئة على تنفذه حالياً بالتعاون مع «إيجل هيلز»، حيث سيضيف الفندقان زخماً كبيراً للمنطقة الشرقية، علماً أن الفندق المرتقب في خورفكان سيضم أول حديقة مائية في هذه المنطقة».

وذكر أن «شروق» تعمل حالياً بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة على تشييد فندق يوفر تجربة استثنائية في «السفاري» بالذيد، يضم 60 غرفة بتصميم يراعي جمالية المنطقة المحيطة الواقعة ضمن محمية طبيعية، تحتوي الكثير من أنواع الحيوانات البرية الإفريقية.

وبين أنه من المتوقع الانتهاء من بناء «نزل القمر»، الذي يقع ضمن «مليحة للسياحة البيئية والأثرية»، ويعد النزل الثاني بعد نزل الفاية، الذي افتتحته الهيئة في العام الماضي. وأعلن السركال عن انتهاء من أعمال تشيد «نزل القمر» في نهاية العام الجاري.

وختم السركال أن «شروق» تستهدف من خلال إطلاق المشاريع السياحية الجديدة دعم القطاع الاقتصادي في الإمارة عبر تحفيز الاستثمار في المشاريع المختلفة وخصوصاً في المنطقتين الشرقية والوسطى اللتين تشكلان ركيزة رئيسة للجذب السياحي في الشارقة.

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