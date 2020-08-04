«ياس ووتروورلد» تستقبل زوارها مجدداً وتطلق «موسم السيدات»

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت ياس ووتروورلد أبوظبي باستقبال ضيوفها مجدداً من مختلف أنحاء الإمارات، حيث سيتمكن عشاق ومحبو مدينة الألعاب المائية من الانضمام مجدداً إلى دانة وأصدقائها وقضاء أوقات حافلة في رحلتهم المشوقة لاكتشاف «أسطورة اللؤلؤة المفقودة».

وكانت ياس ووتروورلد أبوظبي افتتحت أبوابها حصرياً لحاملي البطاقات السنوية في بادرة شكر وامتنان لهم، وبدأت اعتباراً من أمس باستقبال الضيوف عبر الحجز المسبق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمدينة الألعاب المائية.

ورحبت شخصية «دانة» بالضيوف في سوق قرية الجوانة، حيث وزعت الهدايا التذكارية في أجواء من المرح والبهجة. وشاهد الضيوف عرضاً لافتاً لشلالات المياه والنوافير المتدفقة في «بحيرة أمواج» قبل استمتاعهم بحركات الأمواج المتتابعة في هذه التجربة المائية الفريدة، كذلك استمتع الضيوف بعرض «Brand New Day» الراقص الذي بدأ معه العد التنازلي للافتتاح الرسمي لمدينة الألعاب.

كما أعلنت ياس ووتروورلد أبوظبي عن عودة فعالية «موسم السيدات» المميزة لتوفر للسيدات أجواء حماسية رائعة وتمكنهم من خوض تجربة مفعمة بالمرح مع المنزلقات والألعاب المائية والعديد من النشاطات الاحتفالية التي ستنظم كل يوم اثنين وخميس بداية من 6 أغسطس.

واتخذت ياس ووتروورلد أبوظبي العديد من الإجراءات الاحترازية الإلزامية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل جميع الضيوف بما في ذلك حاملو البطاقات السنوية بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.

ودعت مدينة الألعاب المائية الضيوف إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة من خلال ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، والمرور عبر الكاميرات الحرارية عند الدخول إلى جانب تعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الإلكترونية في جميع المنافذ، وسيتم توفير كمامات مناسبة سريعة الجفاف للضيوف مجاناً عند الدخول.

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