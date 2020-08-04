موظفو «إكسبو الشارقة» يعودون للعمل بكامل طاقتهم

المصدر: الشارقة-البيان

رحب مركز إكسبو الشارقة بعودة كوادره الوظيفية، لمزاولة أعمالهم من مكاتبهم بنسبة 100%، تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد أن تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان بيئة عمل آمنة وملائمة صحياً.

وشملت الإجراءات المطبقة تعقيم المبنى بالكامل والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة المهنيـة للموظفين والمتعاملين من قياس درجة الحرارة عند دخول المبنى، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبطاقات لتسجيل دخول الموظفين عوضاً عن البصمة، وإعادة ترتيب بيئة العمل والمكاتب لضمان التباعد الجسدي.

ووضع عوازل زجاجية بين مكاتب الموظفين لتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم والالتزام باستخدامها طوال الوقت، وتعقيم المكاتب قبل وبعد انصراف الموظفين.

ووجه سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، رسالة شكر وتقدير للموظفين على ما قدموه من إنجازات استثنائية خلال فترة العمل عن بُعد، ودعاهم إلى العمل بنفس الروح الإيجابية والكفاءة من أجل رفعة ونهضة الإمارة.

مشيرا إلى أن التحديات التي واجهت الموظفين خلال فترة العمل عن بُعد عززت خبراتهم وأكسبتهم العديد من المهارات، وخاصة التقنية منها والتي فتحت أمام الجميع آفاقاً واسعة لاستثمارها في المستقبل بما يضمن تعزيز القدرات المؤسسية والتكنولوجية واستكمال مسيرة النجاح والازدهار.

ولفت المدفع، إلى أن عودة موظفي إكسبو الشارقة إلى مكاتبهم تعد خطوة أولى لعودة الفعاليات والمعارض التي سيتم تنظيمها في المرحلة المقبلة، مع الإشارة إلى أن المركز حرص خلال الفترة الماضية على تأهيل كوادره من خلال إخضاعهم لسلسلة من الدورات وورش العمل المتخصصة لمرحلة ما بعد كوفيد 19، مؤكدا أن قرار عودة الموظفين للعمل من المقار الحكومية بنسبة 100 %.

يعزز الثقة بجهود حكومة الشارقة في التعامل مع الأزمات وإدارتها، من خلال مرونتها وقدرتها على تحريك العجلة الاقتصادية من أجل تحقيق الازدهار وتعزيز النمو المستدام لتواصل إمارة الشارقة دورها الحيوي كمركز تجاري واستثماري دولي يربط أسواق ومناطق العالم كافة.

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