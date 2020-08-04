طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى الكويت ولشبونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى الكويت اعتباراً من يوم غد (5 أغسطس) وإلى لشبونة (16 أغسطس). وبذلك يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكتها العالمية إلى 70 وجهة في الشهر الجاري، أي ما يزيد على نصف عدد المدن التي كانت تخدمها قبل جائحة "كوفيد-19"، حيث تواصل الناقلة توسيع عملياتها تدريجياً مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وأطقمها والمجتمعات التي تخدمها كأولوية قصوى.

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى الكويت يومياً، وإلى لشبونة ثلاثة أيام في الأسبوع، باستخدام طائرات البوينج 777-300ER، والحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

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