شجرة أذربيجان تنمو في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

بدأت أخيراً عمليات تركيب الأغصان الخشبية لهيكل الشجرة في جناح أذربيجان بإكسبو 2020 دبي، وأظهرت صورة نشرتها شركة "آيدياز" للهندسة والتصميم المعماري عمليات تركيب الأغصان الضخمة على الهيكل المعدني للشجرة وفق معايير هندسية دقيقة.

ويستوحي مبنى جناح أذربيجان تصميمه المعماري من عنصرين طبيعيين هما الشجرة والورقة، حيث تشكل الشجرة الهيكل الارتكازي للمبنى تظللها ورقة خضراء مسطحة تشكل سقف الجناح بكامله.

ويجسد التصميم المستلهم من الطبيعة الشعار الرسمي للجناح وهو "بذور المستقبل" ، في رسالة مفادها أن الاستثمار في المستقبل اليوم يتيح للشعوب تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئات معيشتهم وعملهم.

وسيتيح الجناح لزواره فرصة إدراك دورهم في التأثير على المنظومات البيئية والاجتماعية من حولهم، وسيتمتع الجناح بتصميم شفاف يغمره النور، وسيزخر بالعديد من الفعاليات المتميزة وفرص الالتقاء والتعارف، تماماً كما هو الحال في البلد المضياف أذربيجان.

ويوفر التصميم لزوار الحدث العالمي وجهة مثالية للتفكير في القضايا الرئيسة المتعلقة بالتنمية المستدامة. ويشغل المبنى مساحة قدرها 2086 متراً مربعاً، إضافة إلى 1300 متر مربع من الحدائق ومسارات المشي.

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