لاجونا واتربارك تقدم عرض ليلة السيدات الخميس كل أسبوعين

المصدر: دبي - البيان

دعت لاجونا واتربارك جميع السيدات لقضاء أمتع الأوقات في الحديقة المائية في دبي، وذلك مع عودة ليلة السيدات، التي ستقام كل أسبوعين والمخصصة للسيدات فقط.

ويمكن للسيدات، الاستمتاع بالدخول العام إلى لاجونا واتربارك، الأروع في المدينة، وذلك من الساعة 7 مساءً إلى 12 منتصف الليل، يوم الخميس كل أسبوعين.

وتدعو لاجونا واتربارك السيدات للحضور مع صديقاتهن للاستمتاع وقضاء الأوقات المميزة أثناء تجريب المرافق والوجهات المذهلة في الحديقة المائية، التي تشمل نهر «ليزي ريفير»، ولعبة «وييف أوز 180 – فلورايدر»، والمنطقة المخصصة للأطفال، التي تعد المكان الأمثل لتفريغ طاقة الأطفال قبل موعد النوم.

وتعد لاجونا واتربارك، التي تتميز بموقعها في «لا مير»، الوجهة الشاطئية بدبي، المكان المثالي لقضاء الأمسية مع الأصدقاء.

كما تتوافر المأكولات والمشروبات للشراء طوال المساء مع حضور الطهاة المتميزين في لاجونا واتربارك، الذين يقدمون قائمة رائعة من الخيارات.

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