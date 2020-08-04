مجموعة ألف: 34% ارتفاع المبيعات في «الممشى» خلال النصف الأول

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت مجموعة ألف للتطوير العقاري في الشارقة ارتفاع مبيعاتها في مشروعها متعدد الاستخدامات «الممشى»، بنسبة 34% خلال الشهور الستة الأولى من 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في نتائج مشجعة للغاية أتت في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، لتبرهن على قوة القطاع العقاري بإمارة الشارقة ومتانته رغم كل التحديات.

وسيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع «الممشى» التي بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية فيها أكثر من 70 % في نهاية العام الجاري، وتتضمن 7 مبان، و693 وحدة سكنية، و88 محلاً تجارياً، تمتد جميعها على مساحة 629 ألف قدم مربعة، بمساحات وأنواع مختلفة.

وأكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، أن مشروع «الممشى» متعدد الاستخدامات حظي بثقة المستثمرين والمشترين في الإمارة، نظراً إلى النتائج التي حققها على مستوى المبيعات برغم الظروف الحالية، ما يؤكد الأرضية الصلبة التي يقف عليها القطاع العقاري في الإمارة.

وأضاف: "إلى جانب حرصنا على تنفيذ مشروع «الممشى»، وفق خطة مدروسة، تتسم بالسرعة والجودة العالية، فقد قدمنا باقة من الخدمات والعروض والحسومات المجزية، وطرحنا الوحدات السكنية للبيع بأسعار تنافسية ملائمة لأكبر شريحة من الجمهور، بما يتناسب والظروف الراهنة ما ساهم في اجتذاب المستثمرين وحقق قفزة الأرقام المذكورة في المبيعات".

وأشاد عطايا بحزم المحفزات التي أصدرتها الدولة بشكل عام والشارقة بشكل خاص ما دعم استمرارية الأعمال وحقق مساندة كبيرة للمستثمرين في جهودهم لتطوير أعمالهم ومشاريعهم ومكن عجلة الاقتصاد من الدوران من جديد مع استمرار المبيعات بشكل جيد.

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