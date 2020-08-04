دبي الأولى ضمن المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت مدينة دبي المرتبة الأولى ضمن المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثالثة عالمياً من حيث عدد المشاريع الجديدة المباشرة، والرابعة عالمياً من حيث رؤوس أموال المشروعات في النصف الأول من 2020، بإجمالي 190 مشروعاً برؤوس أموال تقدر بحوالي 12 مليار درهم.

وذكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي عبر حسابه في تويتر أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي الحفاظ على ريادتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، بأهداف واضحة واستراتيجيات تمكنها من مواكبة المتغيرات وتخطي التحديات.

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