أدنوك ومجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية تؤسسان شركة للشحن البحري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، اليوم عن تأسيس شركة "إيه دبليو للملاحة" بالشراكة مع مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، وتم تسجيل الشركة الجديدة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في دولة الإمارات.

وتؤكد هذه الخطوة على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، كما تعزز التعاون بين مجموعة أدنوك والشركات الصينية، ويعكس هذا المشروع المشترك تركيز أدنوك على الشراكات والصفقات التي تحقق قيمة إضافية تدعم تنفيذ استراتيجيتها 2030 للنمو الذكي.

وستقوم "ايه دبليو للملاحة" بإدارة وتشغيل أسطول متنوع من ناقلات الغاز العملاقة (VLGCs) وناقلات المنتجات التي ستنقل منتجات أدنوك إلى قواعد التصنيع التابعة لمجموعة "وانهوا" في الصين وحول العالم. كما ستقوم الشركة الجديدة بالاستفادة من الفرص الأخرى في الأسواق العالمية لزيادة كفاءة الأداء التجاري لأسطولها.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوثيق التعاون البنّاء مع الأصدقاء في المجتمع الدولي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز النمو والتقدم في مختلف القطاعات، يسرنا تأسيس هذا المشروع الاستراتيجي المشترك مع ’وانهوا للصناعات الكيميائية‘ حيث سيساهم في تحقيق قيمة أكبر لكل من الشركتين، إضافة إلى توثيق علاقاتنا المتنامية. وستسهم هذه الخطوة أيضاً في ترسيخ مكانة ’أدنوك للإمداد والخدمات اللوجستية‘ كأكبر شركة متكاملة للخدمات اللوجستية البحرية في المنطقة، وتمهد الطريق لشحن كميات أكبر من غاز البترول المسال إلى الصين لمواكبة طلب السوق".

وأضاف: "يأتي تأسيس ’إيه دبليو للملاحة‘ تماشياً مع استراتيجية أدنوك للنمو الذكي، حيث تعد هذه الشراكة مثالاً آخر على نجاح أدنوك في إبرام شراكات استراتيجية في أسواق النمو الرئيسية وتوليد فرص جديدة وتعزيز القيمة من عملياتها في قطاع التسويق والتجارة".

وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة في أعقاب إبرام أدنوك لاتفاقية طويلة الأجل مدتها 10 سنوات مع مجموعة "وانهوا" في نوفمبر 2018.

من جانبه، قال لياو زينجتاي رئيس مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية قائلاً: "نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية المشتركة من خلال تضافر جهود كلا الطرفين، حيث ستعزز الشركة الجديدة التعاون الاستراتيجي بين أدنوك ووانهوا وستضمن أيضاً الإمداد المستقر لشحنات غاز البترول المسال والمنتجات البترولية الأخرى لوانهوا، كما سيسهم هذا التعاون في دعم استراتيجية حزام واحد - طريق واحد".

تأسست أدنوك للإمداد والخدمات في أواخر عام 2016 من خلال دمج كل من شركة ناقلات أبوظبي الوطنية وشركة إسناد وشركة إرشاد، والذي نتج عنه إنشاء أكبر شركة متكاملة للخدمات اللوجستية البحرية في منطقة الخليج العربي. وتوفر الشركة حلولاً لوجستية وبحرية آمنة وموثوقة وبأسعار تنافسية لشركات مجموعة أدنوك ولأكثر من 100 عميل حول العالم.

وتعد أدنوك للإمداد والخدمات حلقة وصل في سلسلة الإمداد في أدنوك، حيث تقوم بشحن النفط والغاز والمنتجات البترولية للعملاء في جميع أنحاء العالم. كما تمتلك وتدير أكبر أسطول شحن في دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن ينمو في السنوات القادمة تماشياً مع زيادة أدنوك لطاقتها الاستكشافية والإنتاجية وتوسعها في مجال التجارة والتداول.

وتوفر شركة أدنوك للإمداد والخدمات القيمة لشركائها وعملائها من خلال أربعة مجالات رئيسية هي: عمليات الشحن لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والبضائع السائبة الجافة وسفن الحاويات والغاز الطبيعي المسال، والخدمات البحرية التي تشمل عمليات الموانئ البترولية وخدمات الغوص والاستجابة للتسربات النفطية، والخدمات اللوجستية البحرية التي تشمل سفن الإسناد البحري وقاعدة لوجستية متكاملة في منطقة المصفح، والخدمات البرية التي تشمل محطة ركاب بحرية ومحطة حاويات.

واستطاعت أدنوك للإمداد والخدمات في العام الماضي نقل أكثر من 20 مليون طن متري من مختلف منتجات النفط والغاز والسلع السائبة الجافة.

وتعد مجموعة "وانهوا" للصناعات الكيميائية، أكبر منتج لمادة الميثيلين ديفينيل ديسوسيانات "إم دي آي" في العالم، وهو عنصر رئيسي في تصنيع المواد اللاصقة والألياف الاصطناعية عالية الأداء والتي تدخل في مجموعة واسعة من الصناعات..

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