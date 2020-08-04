«هيئة الاتصالات» تمنع 120 ألف هجمة سيبرانية في يوليو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في منع 120 ألفاً و38 هجمة سيبرانية، خلال يوليو الماضي، بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية، التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة.

ووفق حسابات «البيان»، تكون الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد تصدت ومنعت نحو 432 ألفاً و219 محاولة وهجمة سيبرانية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، لا سيما بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب والتصيد والاحتيال، بسبب أزمة جائحة «كورونا» مع زيادة إقبال المستخدمين على الشراء أونلاين، واستخدام الخدمات والمنصات الإلكترونية في البنوك والمتاجر، لإتمام معاملتهم وشراء احتياجاتهم.

وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث صدر أمس، أن هجمات الشهر الماضي تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 78% وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها، بغرض تدمير الأنظمة والبرامج أو التأثير عليها أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني، تشمل البرمجيات الخبيثة الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة وبرامج التجسس وغيرها.

وبحسب التقرير، شملت محاولات الهجمات عمليات بحث عن الثغرات الأمنية، بنسبة 11% وهي أخطاء برمجية في الأنظمة، يمكن استغلالها من قبل المجرمين في العبث بالأنظمة والتأثير عليها، إضافة إلى 11% هجمات التصيد الإلكتروني.

وبينت الهيئة أنها نجحت في معالجة 181 حادثة سيبرانية، خلال يونيو الماضي، 6 منها كان تأثيرها شديداً، و46 متوسطة و129 منخفضة، وكانت الحوادث الأكثر شيوعاً هي دخول غير مصرح، ونشاط غير مصرح، وثغرات أمنية.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع لعدم التفاعل مع مثل هذه الروابط والإبلاغ عنها إلى الجهات الشرطة عبر منصة «eCrime» وخدمة الأمين، والتأكد دائماً من محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مؤكدة أنها تقوم ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي بنشر نصائح توعوية وتوجيهية للمجتمع حول هذه الروابط والحملات بشكل مستمر.

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