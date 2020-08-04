رئيس تنفيذي جديد لـ«البنك التجاري الدولي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي تعيين علي سلطان ركاض العامري رئيساً تنفيذياً جديداً للبنك. ويعد العامري من الكفاءات الوطنية المهمة، حيث يمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في عالم الخدمات المصرفية والمالية، وتتنوع خبرته بين الخدمات المصرفية للشركات، وخدمات تمويل الشركات والمؤسسات المالية، وصولاً للأعمال المصرفية والأعمال المصرفية الإسلامية.

وبدأ العامري مسيرته المصرفية في البنك التجاري الدولي عام 2000 ثم تقلد العديد من المناصب القيادية مع عدة بنوك عالمية وإسلامية رائدة قبل العودة للبنك التجاري الدولي عام 2010 ليشغل منصب المسؤول الرئيس لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات من ذلك العام وحتى تنصيبه كرئيس تنفيذي للبنك.

وأسس البنك في عام 1991 في رأس الخيمة ويقع مقره الرئيس في دبي. وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة «BBB+» للإصدارات طويلة الأجل و«F2» للإصدارات قصيرة الأجل من وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني.

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