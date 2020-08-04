300 مليون درهم مبيعات «الشارقة للتسوق»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فوز ثلاثة متسوقين بسيارات من نوع (BMW-X2)، بالسحوبات التي أجريت في برنامج «عروض التسوق» الذي نظمه تلفزيون الشارقة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك والمخصص لفعاليات «عروض الشارقة للتسوق».

وبلغ حجم المبيعات التي تمت منذ انطلاق الحملة وحتى بداية أغسطس بحسب مؤشرات قسائم المشتريات التي رصدتها اللجنة التنظيمية نحو 300 مليون درهم. وكانت السيارات من نصيب الطفل الإماراتي سلطان الأنصاري والطفلة الباكستانية نواب عمران والمواطنة مريم سالم المهيري، كما شهد البرنامج توزيع العديد من الجوائز والقسائم الشرائية بقيمة 5000 درهم وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم.

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