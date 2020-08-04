الأسهم تربح 16 ملياراً مع تحسن معنويات المستثمرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عزز تحسن معنويات المستثمرين مكاسب الأسهم المحلية في أولى جلساتها عقب عطلة عيد الأضحى لتربح نحو 16 مليار درهم، مدعومة بمكاسب البنوك وسهم «طاقة» الذي بلغ أعلى مستوياته منذ مارس 2014، إلى جانب عمليات شراء انتقائية استهدفت أسهم محددة في عدة قطاعات من بينها العقار والتأمين والاستثمار.

وارتفع سوق دبي 0.7% إلى 2065.32 نقطة مع ارتفاع البنوك والتأمين والاستثمار والنقل والسلع، وزاد سوق أبوظبي 0.45% عند 4324.14 نقطة بدعم البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 405 ملايين درهم منها 277.15 مليوناً في دبي و127.87 مليوناً بأبوظبي.

وجرى تداول 629.7 مليون سهم موزعة بواقع 523.7 مليوناً في دبي و106 ملايين في أبوظبي، من خلال 7722 صفقة. واستحوذت 4 أسهم وهي: «الاتحاد العقارية» و«أرابتك» و«أبوظبي الأول» و«طاقة» على نحو نصف السيولة (47%) بواقع 188.6مليون درهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.54% على وقع مكاسب «دبي الإسلامي» 1.06% و«الإمارات دبي الوطني» 2.26%. وصعد قطاع الاستثمار 1.27% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.75% و«سوق دبي المالي» 0.61% و«شعاع كابيتال» 1.81%. وزاد قطاع النقل 0.28% مع صعود «أرامكس» 1.22% و«الخليج للملاحة» 0.61% فيما انخفض «العربية للطيران» 0.87%.

وانخفض قطاع العقار 0.4% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.38% و«إعمار مولز» 3% و«أرابتك» 4.72% و«داماك» 2.55%، فيما صعد «ديار» 4% و«الاتحاد العقارية» 12.15%.

وتصدر «الاتحاد العقارية» النشاط بـ 94.6 مليون درهم مستحوذاً على 34% من سيولة سوق دبي. كما حقق أكبر وتيرة ارتفاع بنسبة 12.15%، ثم «أرابتك» 40.84 مليوناً، وكان الأكثر انخفاضاً بنحو 4.72%. يليه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 18 مليوناً. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصاف 13.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.53% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.73% و«أبوظبي التجاري» 0.4%، رغم نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.54%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات»، ونما قطاع الطاقة 1.57% بدعم صعود «طاقة» 8.27% فيما استقر «أدنوك للتوزيع» وانخفض «دانة غاز» 0.56%. وصعد قطاع الاستثمار 2.45% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 2.55% و«إشراق» 6.47%. بينما انخفض قطاع العقار 1.56% مع هبوط «الدار» 1.73% فيما زاد «رأس الخيمة العقارية» 0.79%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بنحو 27.4 مليون درهم، وأقفل عند 11 درهماً، تلاه «طاقة» 25.7 مليوناً، ثم «العالمية القابضة» 22.6 مليوناً، وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 13.51%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً 4.95%، ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصاف 19 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في دبي، بصاف 3 ملايين درهم، والبيع بسوق أبوظبي بصاف 16.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصاف 16.5 مليوناً، ونحو التسييل بدبي بصاف 3 ملايين.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة «واحة الزاوية» غداً للموافقة على النتائج المالية للنصف الأول.

* أعلن بنك «أم القيوين الوطني» استقالة راما كريشنان راماشندرا بنهاية السنة المالية الحالية 2020، مشيراً إلى أن الرغبة في تعيين إدارة وطنية على رأس الإدارة التنفيذية يأتي لاستكمال نهج التوطين الذي يسير عليه البنك، حيث وصلت نسبته 44%، إلى جانب الحرص على وجود إدارة تستشعر التحديات المحلية والإقليمية.

* أعلن «المصرف الخليجي التجاري» استكماله بنجاح طرح صكوك بقيمة 159 مليون دولار، مشيراً إلى أن الطرح جاء بعد حصول المصرف على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بداية العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز