مركز اتصال اقتصادية دبي يستقبل 103860 مكالمة و27395 بريداً إلكترونياً خلال فترة الإغلاق

المصدر: دبي - البيان

أكدت اقتصادية دبي حرصها على تعزيز تواصلها مع المتعاملين ومجتمع الأعمال عبر القنوات المختلفة المخصصة لهذه الغاية، حيث يستمر مركز الاتصال بالدائرة باستقبال المكالمات والرسائل عبر أرقام مركز الاتصال المعلنة، وبريده الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وذلك من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعدة لمثل هذه الظروف واستمرار العمل عن بعد.

وأوضحت هنادي عيد، مدير إدارة إسعاد المتعاملين باقتصادية دبي أن مركز الاتصال تلقى نحو 103860 مكالمة خلال فترة توقف العمل في معظم القطاعات بسبب جائحة فيروس «كورونا»، والممتدة من مارس وحتى يونيو على الأرقام الرسمية لمركز الاتصال، مشيرة إلى أن المركز يعد إحدى القنوات الرئيسية التي خصصتها الدائرة للتواصل مع متعامليها من أفراد وشركاء ومجتمع، وذلك من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب للتعامل مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة.

وأشارت إلى وجود زيادة كبيرة في عدد المكالمات الواردة للمركز خلال هذه الفترة من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة تصل إلى 180%، وذلك بسبب تأثير جائحة «كورونا» في الدولة، وإعلان برنامج التعقيم الوطني، والإعلان عن الإغلاق العام لمعظم الخدمات في الدولة، باستثناء القطاعات الحيوية، مما خلق لدى المتعاملين الكثير من الاستفسارات عن الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الظروف.

زيادة

كما استقبل المركز من خلال البريد الإلكتروني نحو 27395 بريداً إلكترونياً بزيادة 200% في عدد الرسائل الواردة للمركز خلال هذه الفترة من 2020 مقارنة بالفترة المقابلة من 2019.

وأكدت أن موظفي مركز الاتصال جاهزون للتعامل الفوري مع المكالمات والرسائل الواردة، والرد عليها في مدة زمنية محددة وبشكل احترافي، وفقاً لأفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة العالمية، وتقوم الدائرة بالمتابعة الآنية لأداء المركز والمؤشرات الخاصة به من خلال الشاشات التفاعلية والمتابعة المستمرة لحجم المكالمات والرسائل وطبيعتها، وتسجيل وتحويل الشكاوى والحالات للفريق المعني من خلال نظام الـ «CRM» وإدارة التحديث المستمر على المعلومات المتعلقة بـ «كوفيد19»، من خلال إطلاع وتدريب الموظفين على المعلومات المتغيرة في هذا الخصوص.

وعن أبرز الاستفسارات التي وردت لاقتصادية دبي عبر مركز الاتصال خلال فترة جائحة «كورونا»، ذكرت هنادي عيد أن أغلبها كان عن شروط الإغلاق ومعاودة النشاط للمنشآت المختلفة بالإمارة والتسهيلات المقدمة من قبل الدولة لمجتمع الأعمال لمجابهة الجائحة.

وشددت على أن اقتصادية دبي تواصل كل جهودها لخدمة متعامليها بما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتوجيهات القيادة الرشيدة. ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات المجتمع إلى التواصل معها وطرح استفساراتهم المختلفة، عبر مركز الاتصال من خلال الرقم 600545555 أو من خلال البريد الإلكتروني info@dubaided.gov.ae.

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